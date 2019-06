Plön Schwentinental - Feuerwehrhaus: Abriss dauert drei Monate Der Abriss des Feuerwehrhauses in der Bahnhofstraße in Schwentinental hat begonnen. Bürgermeister Michael Stremlau, Vertreter der ausführenden Firma Prien Bau aus Schönkirchen und der Freiwilligen Feuerwehr Raisdorf gaben dafür jetzt den Startschuss.

Von Sibylle Haberstumpf