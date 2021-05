Schwentinental

In dem vom Bundesumweltministerium geförderten Projekt konkurrieren Unternehmen oder Einrichtungen im Gesundheitswesen um die höchsten Werte einer Kohlendioxid-Reduzierung.

Seit Herbst 2020 gehört St. Anna zu den 100 registrierten Projektteilnehmern in der gesamten Republik mit insgesamt rund 5000 Beschäftigten – und hatte gleich im ersten Anlauf Erfolg. „Diese Anerkennung unseres Engagements in Sachen Nachhaltigkeit stachelt unseren Ehrgeiz jetzt umso mehr an“, berichtet die Qualitätsbeauftragte der Einrichtung, Katharina Schillke.

Jede gute Klima-Tat wird mit Punkten belohnt

20 von 160 Kollegen ließen sich von ihr zur Teilnahme im wörtlichen Sinn bewegen – durch Rad- statt Autofahren, (weitgehenden) Verzicht auf Fleisch, Treppen- statt Aufzugnutzung oder besonders achtsamen Umgang mit Strom oder Heizung. Für jede dieser guten Taten zur Schonung des Klimas gab’s Punkte in einem internetbasierten System.

Im internen St-Anna-Ranking der erfolgreichsten Kohlendioxid-„Sparer“ setzte sich Altenpfleger Thorge Olthoff mit seinem Umstieg vom Vier- aufs Zweirad durch, mit dem er jetzt täglich rund 30 Kilometer zwischen Raisdorfer Dienst- und Kieler Wohnort pendelt. Dafür darf er sich jetzt mit dem intern verliehenen Titel „Bester Klimaretter“ schmücken, weil er innerhalb eines halben Jahres mehr als 1000 Kilogramm Kohlendioxid im Vergleich zu einem Durchschnittsverbraucher „einsparte“.

Live-Feierstunde in Berlin musste ins Netz verlegt werden

In normalen Zeiten hätten Thorge Olthoff, Katharina Schillke oder Einrichtungsleiter Moritz Wahl die undotierte Ehrung in Form von Urkunde und Plexiglas-Skulptur im Rahmen einer Feierstunde mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Weltärztebund-Chef Prof. Ulrich Montgomery am vergangenen Mittwoch in Berlin nur zu gern persönlich entgegengenommen. Doch die Coronabeschränkungen ließen so ein Live-Erlebnis anlässlich des „3. Nationalen Klimaretter-Tages“ in der Hauptstadt zu einer Online-Veranstaltung schrumpfen.

Entmutigen lassen will sich Moritz Wahl davon aber nicht. Ganz im Gegenteil: „Wir prüfen gerade, ob wir die Flotte unseres mobilen Pflegedienstes komplett auf Elektro-Autos umstellen können.“

Sogar ein Blockheizkraftwerk hat St. Anna schon

Das wäre dann eine Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Wegs der vom Deutschen Orden getragenen Einrichtung zu mehr Nachhaltigkeit. Bereits abgeschlossen wurde nach Wahls Angaben dabei die Erneuerung der Fenster, der Einbau eines Blockheizkraftwerkes, die Umstellung der Beleuchtung im Heim auf energiesparende LED-Technik sowie die ausschließliche Verwendung von Öko-Druckerpapier.

Beendet ist die Teilnahme der Einrichtung am insgesamt drei Jahre laufende Klimaretter-Projekt damit aber noch nicht. „Da ist doch noch reichlich Luft nach oben“, betont Katharina Schillke mit Blick auf die 140 Kollegen im Haus, die sie noch für eine Projektteilnahme gewinnen könnte. Dabei setzt die Qualitätsmanagerin auf den ansteckenden Charakter des Wettbewerbs mit seinem Punktesystem, das jede noch so kleine Anstrengung oder jeden Verzicht belohnt: „Das ist nicht nur gut fürs Klima, es macht auch noch richtig Spaß.“