Frauen, aufgepasst: Wer für den Tag der Bürgermeisterwahl in Schwentinental am 8. März noch ein Outfit sucht, kann auf dem Weg ins Wahlbüro spontan im Bürgerhaus in Klausdorf Halt machen. Dort wird von 13 bis 16 Uhr geshoppt: An 42 Ständen verkaufen Frauen Mode für Frauen, passend zum Weltfrauentag.