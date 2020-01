Wo kann man gut und sicher in Schwentinental radeln?

Schwentinental

Die Arbeitsgruppe besteht aus Lokalpolitikern aller Fraktionen und aus weiteren fahrradbegeisterten Menschen. Ihre Aufgabe: Sie wollen ein Radwegekonzept als Bestandteil der Stadtentwicklung für Schwentinental erstellen.

„Wir haben zügig gearbeitet und der Entwurf für ein Radwegenetz liegt jetzt vor“, erklärt Initiator Herbert Steenbock von der Wählergemeinschaft SWG. Im Vordergrund stehen geplante Radwege. „Drei Velorouten verbinden Schwentinental mit den Nachbargemeinden Kiel und Preetz, die Ortsteile Klausdorf und Raisdorf und erschließen alle Wohn- und Gewerbegebiete unserer Stadt“, so Steenbock.

Öffentliche Vorstellung des Radwegekonzepts am 15. Januar 2020

Vorgestellt wird dieser Entwurf jetzt bei einer öffentlichen Veranstaltung am Mittwoch, 15. Januar, 19 Uhr, im Bürgerhaus Klausdorf. Alle Themen rund um die Radwege der Stadt sollen dabei diskutiert werden. Wünsche und Anregungen werde man aufnehmen, verspricht Steenbock, um sie in den Entwurf einzuarbeiten. Die Arbeitsgruppe setzt darauf, dass viele Bürger mitmachen – denn nur diejenigen, die in Schwentinental regelmäßig Rad fahren, kennen die ständig benutzten Wege und die Gefahrenstellen.

Welche Straßen und Wege werden stark von Radfahrern frequentiert? Wo liegen die günstigsten Verbindungswege zwischen den Ortsteilen? Welche Straßen und Wege sind für den Radverkehr innerhalb der Ortsteile wichtig? Wo verlaufen die Schulwege? Wird Schwentinental in den geplanten Ausbau des Fahrradverkehrs im Kreis Plön angemessen berücksichtigt? Und: Wie kann das Fahrrad in ein schlüssiges Stadt-Verkehrswege-Konzept eingebunden werden – auch etwa mit Blick auf den Ostseepark, eines der größten Einkaufszentren Schleswig-Holsteins, der stark auf eine Anreise mit dem Auto ausgerichtet ist? All das sind Fragen, die für das Konzept eine Rolle spielen.

Viele Mängel an Radwegen in Schwentinental aufgelistet

Bereits im vergangenen Sommer hat die Gruppe nach einer öffentlichen Rundfahrt durch Schwentinental viele Mängel an Radwegen aufgelistet. Die Bestandsaufnahme aller Straßen in Schwentinental ergab, dass es in der gesamten Stadt keine reinen Radwege gebe. Überwiegend handele es sich bei den ausgewiesenen Fahrradwegen um Fußwege, auf denen das Radfahren erlaubt ist, erklärt Steenbock. Vielfach reiche die Breite der Straßen in beiden Ortsteilen auch gar nicht aus, um reine Fahrradwege auszuweisen.

Mit ihrem Radwegekonzept will die Arbeitsgruppe vor allem auch ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität für Schwentinental setzen. Mit der Schaffung eines attraktiven Radwegenetzes sollen die Bürger Anreize bekommen, den Alltagsverkehr mit dem Rad zu bewältigen. Auch mit E-Bikes oder Pedelecs. Das Ziel: Der motorisierte Verkehr auf kurzen Strecken soll abnehmen.

