Biregio muss Zahlen richtig stellen

Schwentinental

Die Firma Biregio hatte das Gutachten im Auftrag der Stadtverwaltung erstellt, im Sommer wurde es von Bürgermeister Michael Stremlau vorgestellt. Doch das umfangreiche Schriftstück steckt offenbar voller falscher Daten und Zahlen.

Etwas anderes für das Geld erwartet

Die Schulleiter der Grundschule am Schwentinepark, der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule haben kritische Stellungnahmen dazu abgegeben. Für alle drei Schulen stimmen die Schülerzahlen nicht, Bedarfe für Klassenräume, Ausstattung oder Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten wurden falsch errechnet. Als „unzureichend und extrem enttäuschend“ bezeichnete Kirstin von Ketelhodt, Grundschule am Schwentinepark, das Gutachten. Auch das Urteil der Lokalpolitik fällt vernichtend aus. Die Kritik entlud sich im Schulausschuss am Donnerstagabend. Viele Lehrer und Eltern verfolgten die Sitzung im Rathaus. Mit den vielen falschen Zahlen habe keiner gerechnet, sagte Ausschussvorsitzende Anja Lassen (SWG) gleich zu Beginn. „Das kann man so nicht stehen lassen.“ Ganz klar: Für das Geld habe man etwas anderes erwartet.

Zahlen liegen deutlich daneben

„Geschockt“ vom Ausmaß der Kritik der Schulleiter zeigte sich auch Dirk Kemper, Schulexperte bei der Stadtverwaltung. Er habe alle Stellungnahmen der Schulen und die des Vereins „Betreute Grundschule an der Astrid-Lindgren-Grundschule“ an Biregio geschickt. Die Planungsfirma habe umgehend zugesagt, in jede einzelne Schule zu kommen, „um nachzubessern“, wie Kemper es ausdrückte. Konkret heißt das: Die Planungsfirma muss nachsitzen – und schnellstmöglich die richtigen Zahlen liefern. „Die Verwaltung ist not amused. Die Zahlen liegen deutlich daneben“, unterstrich Kemper.

Firma will ihren Ruf bewahren

„Glauben Sie denn, dass die das wirklich noch nachbessern?“, kam die Nachfrage von Britta Weißhuhn von der SWG. Die Stadtvertreterin war skeptisch, weil bereits die komplette Summe von 17.000 Euro an Biregio bezahlt wurde. „Nur 80 Prozent zu bezahlen wäre vielleicht besser gewesen, dann hätte man jetzt noch etwas in der Hinterhand“, so Weißhuhn. Doch Kemper beruhigte: „Der Firma ist daran gelegen, ihren Ruf zu bewahren.“ An anderen Schulen, etwa in Kiel, habe Biregio gute Arbeit geleistet, sagte Schulleiter Roland Reimer von der Albert-Schweitzer-Schule außerhalb der Sitzung. Das habe er von Kollegen erfahren.

Die fehlerhafte Leistung in Schwentinental hat bei Biregio womöglich bereits zu personellen Konsequenzen geführt: Jedenfalls verlässt der bisherige Sachbearbeiter, der seit 2018 mit dem Gutachten betraut war, das Team. Ein neuer Sachverständiger steige ein, und auch der Chef der Firma wolle sich einbringen, berichtete Kemper.

Antrag: Biregio soll eine schriftliche Zusage liefern

Die Lokalpolitik will sich nicht weiter hinhalten lassen. Das machte ein spontan formulierter Antrag von Volker Sindt ( SPD) deutlich. Bis zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung am 14. November soll Biregio demnach schriftlich zusagen, die notwendigen Arbeiten binnen einer Frist durchzuführen, die die Verwaltung vorgibt. Der Ausschuss stimmte dem Antrag zu.

