Schwentinental

Um kurz nach 10 Uhr war die Evakuierung der rund 1000 Personen abgeschlossen. Nach einigen Kontrollen und Vorbereitungen habe der Kampfmittelräumdienst um 10.38 Uhr seine Arbeit an den zwei Blindgängern beginnen können.

Knapp 30 Minuten später um 11.08 Uhr wurde in der Schwentinehalle, die als Warteraum für Menschen aus dem Sperrgebiet bereitgestellt wurde, Entwarnung geben: Beide Bomben konnten unschädlich gemacht werden. Nun sollen die Sperrungen nach und nach aufgehoben werden, die Menschen zurück in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze geschickt werden.