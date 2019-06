Schwentinental

Die Schwentinentaler haben in die Pedale getreten: 34.827 Kilometer sind bei der Aktion Stadtradeln zusammengekommen. "Dieser Wert macht uns sehr glücklich und zurecht auch etwas stolz. In erster Linie stand der Spaß am Radfahren im Vordergrund", sagt Organisatorin Henrike Graf. Viele Bürger und Stadtvertreter hätten damit aber auch ein Zeichen für ein gutes Klima gesetzt. Drei Wochen lang waren rund 200 Radler freiwillig in 29 Teams unterwegs und haben ihre Kilometer gezählt. Fast fünf Tonnen an CO²- Emissionen wurden damit eingespart, hat Graf errechnet.

Das Team Grüne Welle gewinnt

Die Aktion fand zum ersten Mal in Schwentinental statt. Beantragt hatten die Grünen die Teilnahme. Arne Heinold, Grünen-Ortsvorsitzender und Leiter des Teams Grüne Welle, ist begeistert über das Ergebnis und hofft, "dass wir als Stadt auch im kommenden Jahr wieder am Stadtradeln teilnehmen wollen". Die Grüne Welle wurde als bestes Team ausgezeichnet, 3911 Kilometer legten die Radler zurück. Die Teams E-nema und SWG folgten auf den Plätzen zwei (3649 Kilometer) und drei (3334 Kilometer).

Während der drei Wochen fanden mehrere Radtouren statt, die von dem Team der SWG, der Kirche Raisdorf, dem DRK Schülerhaus, dem Team Grüne Welle und den Freunden des Freibads Schwentinental veranstaltet wurden. Hier konnten die Teilnehmer gemeinsam kräftig Kilometer sammeln.

Stadtwerke pflanzen einen Baum

Beendet wurde das Stadtradeln in Schwentinental mit einer Abschlussveranstaltung im Rathaus, bei der die Leistung aller Radelnden gefeiert wurde und die besten Radler Preise überreicht bekamen. Die Stadtwerke Schwentinental spendeten den großen Preis für alle Radelnden zusammen: einen Baum, der im Herbst gepflanzt werden soll und der "so wie die Anstrengungen der Radler ein Zeichen für ein besseres Klima ist", fasst Henrike Graf zusammen. Die 19-Jährige, die gerade ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Stadt absolviert, wünscht sich nun, dass viele Schwentinentaler nun auch für den Rest des Jahres mehr Fahrrad fahren, "denn das macht Spaß, ist gesund und auch noch gut für die Umwelt."

