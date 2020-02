Bereuen Sie etwas, Herr Stremlau?

Schwentinental

Michael Stremlau (63) ist seit fast sechs Jahren Bürgermeister von Schwentinental und noch bis zum 18. Juni im Amt. Dann übergibt er an seinen gewählten Nachfolger – oder seine Nachfolgerin. Fünf Männer und eine Frau treten zur Wahl am 8. März an. Im Interview spricht der parteilose Stremlau über den Wahlkampf, Herausforderungen für die Stadt und seine Pläne als Privatier.

Herr Stremlau, sechs Kandidaten streiten sich um Ihren Posten. Wie fühlen Sie sich dabei?

Gut! Ich finde es toll, dass sich so viele für dieses Amt interessieren und dass die Bürgerinnen und Bürger eine so große Auswahl haben.

Wie bewerten Sie den Wahlkampf bislang?

Aus meiner Sicht ist er lebendig und fair. Die Kandidaten geben sich große Mühe, sich mit unterschiedlichen Aktionen vorzustellen und ihre Ideen zu präsentieren.

Woraus wird Ihre letzte Amtshandlung bestehen?

Ich werde mich am 18. Juni, meinem letzten Tag, von meinen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus verabschieden und den Schlüssel übergeben. Davor werden wir aber noch einmal richtig schön feiern.

Und was machen Sie dann als Privatier?

Endlich haben meine Frau Kirsten und ich dann mehr Zeit füreinander, das ist für mich der wichtigste Aspekt. Und ich kann mich wieder mehr meinen Hobbys widmen: Sport, Musik und Reisen. Wir fahren zum Beispiel sehr gerne nach Frankreich an die Atlantikküste oder die Côte d’Azur, Reiseziele gibt es genug. Musik mache ich zwar nicht selber, habe aber mal bei einer Kieler Oldie-Band aufgelegt – vielleicht vertiefe ich das und mache einen Lehrgang als DJ. Und hoffentlich schaffe ich es endlich einmal wieder zu einem Auswärtsspiel des THW Kiel, was ich in den letzten Jahren zeitlich nie hingekriegt habe.

Was wird Ihnen am meisten fehlen?

Nach 47 Berufsjahren wird mir die Arbeit definitiv nicht fehlen, da bin ich mir sicher! Was mir allerdings fehlen wird, sind die netten Kollegen. Trotz der vielen Arbeit und trotz der schwierigen Themen haben wir hier ein sehr nettes Verhältnis. Wir lachen viel – und das ist es letztlich, was einen Arbeitstag prägt und was Spaß macht.

Werden Sie in Schwentinental wohnen bleiben?

Auf jeden Fall. Wir haben seit 1997 ein Haus hier und fühlen uns pudelwohl.

Bereuen Sie eine Entscheidung, die Sie als Bürgermeister getroffen haben?

Schwer zu sagen. Generell denke ich, dass man mit zunehmender Erfahrung einen anderen Hintergrund bekommt. Vielleicht würde ich heute die eine oder andere Entscheidung im Nachhinein anders treffen, die mir zu dem jeweiligen Zeitpunkt aber richtig erschien. Im Moment fällt mir aber nichts ein, was man zwingend hätte anders entscheiden müssen.

Vor welchen Herausforderungen steht Schwentinental?

Vor einer ganzen Reihe. Wir haben eine schwierige Finanzlage und warten auf das Finanzausgleichsgesetz. Das ist verbunden mit der Frage, wie Schwentinental künftig ausgestattet sein wird – bekommen wir mehr Geld, damit wir etwa das Thema Straßensanierung umfassender anfassen können? Außerdem steht die Doppik auf dem Programm, also die Einführung der doppelten Buchführung, die bis 2024 erfolgen muss. Damit man diese Haushaltsumstellung vernünftig hinbekommt, muss jetzt schon viel vorbereitet werden. Auch das Thema Kita-Reform berührt uns, denn wir haben sehr viele Träger und Kindergärten und müssen alle Verträge neu gestalten. Da gibt es noch einige Punkte, die geklärt werden müssen, bevor wir zur Tat schreiten können. Ich kann im Moment noch nicht sagen, ob wir durch die Reform deutlich mehr Ausgaben haben werden. Man muss sehen welche Gruppen anstehen und wie die Finanzierung aussieht.

Und wie sieht es bei den Schulen aus?

Wir hatten ja ein Schulgutachten in Auftrag gegeben. Darin geht es darum, dass alle Schulen Raumbedarf haben aufgrund der hohen Kinderzahl in Schwentinental. Wir werden jetzt bewerten, welche Schule Priorität hat und wie viele Räume angebaut werden müssen. Ich gehe davon aus, dass die Astrid-Lindgren-Schule in Klausdorf den größten Bedarf hat.

Wie steht es um die großen Bauprojekte?

Unser Gewerbegebiet Dreikronen muss unbedingt auf den Weg gebracht werden, damit eine Betriebsansiedlung erfolgen kann. Und wir müssen an beiden Feuerwehrhäusern weiterbauen. Die Raisdorfer Feuerwehr soll Ende des Jahres in ihren Neubau an der Bahnhofstraße einziehen. Und wir steigen auch in die Planung eines Anbaus für das Klausdorfer Gerätehaus ein, weil auch das zu klein ist. Wie man dort einen An- oder Umbau realisieren könnte, muss noch in den Ausschüssen besprochen werden. Die bauliche Lage am Klausdorfer Dorfplatz ist nicht ganz einfach.

Wer wird künftig für die Straßensanierung bezahlen, nachdem die Beitragssatzung im vergangenen Jahr in der Stadtvertretung aufgehoben wurde?

Alle Bürgerinnen und Bürger. Wir haben zum Ende des Jahres die Hebesätze anheben müssen – nicht nur für die Straßensanierung, sondern für die gesamte Infrastruktur. Insgesamt ist das Steueraufkommen jetzt also höher. Aber wir hoffen darauf, was der Innenminister versprochen hat: Dass die Kommunen durch das Finanzausgleichsgesetz gestärkt werden und wir etwa für die Sanierung der Straßen mehr Geld vom Land bekommen.

Können sich alle Eltern darauf verlassen, dass sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind erhalten?

Wir sind jetzt noch in der Phase, in der Anträge gestellt werden können. Wir haben ein Riesenangebot an Plätzen, zum neuen Kita-Jahr sind es 680. Ob alle einen Platz bekommen hängt aber immer davon ab, was wir an Zuzügen von auswärts haben – und da kann es auch schon mal knapp werden mit den Anmeldungen. Auf jeden Fall ist es wie in den vergangenen Jahren unser Ziel, dass alle einen Platz bekommen.

Wie wird sich der Ostseepark entwickeln?

Der B-Plan muss angepasst werden. Den ersten Entwurf werden wir bald vorstellen. Er ist entwickelt worden mit der Landeshauptstadt Kiel, dem Kreis Plön, der Landesplanung – und alle sind sich einig: Es ist einer der kompliziertesten Bebauungspläne, der je in der Bundesrepublik auf den Weg gebracht wurde. Das werden wir der Öffentlichkeit bei einer Sitzung im Mai vorstellen.

Wenn nach dem 18. Juni Ihr Telefon klingelt und Ihr Nachfolger um einen Rat bittet – nehmen Sie ab?

Na klar, Ehrensache!

Und was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Ruhe bewahren, auch wenn es hektisch wird. Denn das wird es bei der Tätigkeit als Bürgermeister mit Sicherheit. Es gibt Tage, da hat man 25 verschiedene Themen zu bearbeiten mit Telefonaten von innen und von außen. Man braucht schon eine gewisse Stressresistenz für diesen Job.

