Tanzsportfreunde waren am Wochenende in Schönberg genau richtig. Im Ferienzentrum Holm zeigten 608 Paare aus ganz Deutschland, Dänemark, Holland, Tschechien und Österreich ihr Können in Standard- und lateinamerikanischen Tänzen. Zu Ostern 2020 heißt es in Schönberg erneut: „Die Ostsee tanzt“.