Drei Stunden Zoff um Stadtwerke-Vertrag

Schwentinental

Die Giftpfeile flogen hin und her zwischen den Stadtvertretern: „Sie haben sich offensichtlich nicht im Griff“, „Was Sie da sagen, grenzt an Volksverdummung“, „Erzählen Sie nicht so einen Blödsinn“, „Es geht Ihnen nur darum, Krawall zu machen“, „Sie entwickeln sich hier zum Clown“. Harmonie sieht anders aus.

Wann immer in Schwentinental das Thema Stadtwerke auf der Tagesordnung steht, ist Ärger programmiert. Das war am Donnerstagabend wieder der Fall. Die Änderung von fünf Paragrafen des bestehenden Gesellschaftsvertrags der Stadtwerke wurde in der Stadtvertretung beschlossen. Bis die Kuh vom Eis war, vergingen geschlagene drei Stunden.

Vorwurf: Beschlussvorlage zu spät geschickt

Die Beschlussvorlage hatte die Stadtverwaltung sechs Tage vor der Sitzung an alle 29 Stadtvertreter verschickt. Daran entzündete sich schon mal die erste Debatte. Denn das sei viel zu spät gewesen, monierten die Grünen und die Wählergemeinschaft WIR. Beide Fraktionen beantragten, den Tagesordnungspunkt zu streichen.

„Die Vorlage enthält, anders als im Vorlagentext formuliert, keine unwesentlichen, sondern gravierende Veränderungen“, trug Grünen-Chefin Sarah Lossau vor. In der Kürze der Zeit seien sie nicht umfassend zu prüfen gewesen und bedürften weiterer Klärung. Joachim Harting (WIR) kritisierte einen „unnötig aufgebauten Zeitdruck“. Die Grünen sprachen zudem von inhaltlichen Widersprüchen und formalen Fehlern, die sie in den Änderungen entdeckt haben wollten.

Grüne zücken Änderungsanträge

Die Fraktionen der CDU, SPD, SWG und FDP hatten damit offenbar kein Problem gehabt. Der Punkt blieb weiter auf der Tagesordnung. Die Grünen zückten daraufhin gleich die nächsten Zettel: vier mehrseitige Änderungsanträge. Für das Erzeugen dieser „Pamphlete“ sei immerhin genug Zeit gewesen, merkte Jan Voigt von der FDP da spitz an.

Zum Hintergrund: Die Stadtwerke Schwentinental sind eine privatrechtlich organisierte GmbH und eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Ihr Stammkapital beträgt 1,5 Millionen Euro. Sie haben eine Geschäftsführung, eine Gesellschafterversammlung und einen sechsköpfigen Aufsichtsrat. Ihre Rechtsgrundlagen sind – wie bei jeder Gesellschaft – festgelegt in einem Gesellschaftsvertrag. Änderungen in dem fünf Jahre alten Schriftstück waren nötig, weil sich laut Bürgermeister Michael Stremlau (parteilos) die Gesetzeslage geändert habe.

Änderungen sind laut Bürgermeister "völlig rechtskonform"

Die geänderten Punkte „stärken das Kommunalrecht“, so Stremlau. So muss der Aufsichtsrat künftig paritätisch, also mit gleich vielen weiblichen und männlichen Mitgliedern, besetzt werden. Zudem wurde ein Mitglied der Stadtvertretung zum Vertreter in der Gesellschafterversammlung bestimmt – es ist Volker Sindt. Der SPD-Mann bekam bei der Abstimmung 19 von 29 Stimmen.

Auch eine umfassendere Beteiligung des Hauptausschusses wurde beschlossen, der Vertrag biete damit mehr Transparenz, so Stremlau. „Die Änderungen sind völlig rechtskonform.“ Die Grünen und die WIR lehnten die Änderungen trotzdem ab. Bemerkenswert: Stefan Wiese, neben Lossau ebenfalls Grünen-Fraktions-Chef, stimmte bei fast allen Änderungen für „ja“.

Grüne wollen Kommunalaufsicht einschalten

Auch am Freitag nach der Sitzung hielten die Grünen und die WIR an ihrer Kritik fest. Sie schrieben per Mail an die Kieler Nachrichten: „Die überstürzte Verabschiedung eines neuen Gesellschaftsvertrages war weder notwendig noch unter rechtlichen Gesichtspunkten verantwortbar. Auch nach erster rechtlicher Rücksprache mit Fachleuten sind wir der Meinung, dieser Vertrag ist rechtlich unsicher und erfüllt nicht die geforderten gesetzlichen Vorgaben.“

Sie kündigten an, den Vertrag von der Kommunalaufsicht des Kreises Plön und des Landes Schleswig-Holstein prüfen lassen zu wollen.

Stremlau gelassen

Stremlau sieht das gelassen. Auf Nachfrage sprach er am Freitag von möglichen „Eigeninteressen“ der Grünen. Er habe im Vorfeld die Kommunalaufsicht kontaktiert, deren Empfehlungen seien in den Vertrag eingeflossen. „Weitere Einlassungen der Kommunalaufsicht gab es bei mir nicht“, so Stremlau. Am 19. Juni tritt der geänderte Vertrag in Kraft.

