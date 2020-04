Der Sommer rückt näher, der Wunsch nach Abkühlung im Freibad wächst. Doch viele fragen sich jetzt: Kann es in diesem Jahr überhaupt eine reguläre Saison geben? Der Badestart in Schwentinental - traditionell am 1. Mai - wird wegen der Corona-Krise kaum zu halten sein. Die Saison steht auf der Kippe.