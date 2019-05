In den Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade in der Gemeinde Martensrade laufen die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür am Sonnabend, 25. Mai, auf Hochtouren. Von 11 bis 17 Uhr laden die Mitarbeiter und Betreuer an diesem Tag zu einem fröhlichen Fest für die ganze Familie ein.