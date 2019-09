Wer früh genug da war, konnte noch bei Sonnenschein auf Schnäppchenjagd gehen: Rund 80 Stände luden am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr in die Preetzer Innenstadt rund um den Marktplatz ein. Am Mittag setzte Nieselregen ein. Die Stimmung war dennoch bestens. Die Besucher kamen in Scharen.