Freibad öffnet am Dienstag wieder

Schwentinental

Eigentlich hätte der Badebetrieb in Schwentinental schon am 1. Mai starten sollen. Der Termin war wegen der Corona-Pandemie nicht zu halten gewesen. Jetzt geht es am Dienstag, 16. Juni, im Freibad wieder mit dem Badebetrieb los. „Wir konnten das Hygienekonzept in Absprache mit dem Gesundheitsamt früher umsetzen als gedacht“, erklärte der Geschäftsführer der Stadtwerke Schwentinental, Jens Wiesemann. Ursprünglich sollte das Bad sogar erst Ende Juni zum Start der Sommerferien öffnen.

Nur 280 Badegäste auf einmal

Allerdings sei künftig die Zahl gleichzeitig tolerierter Badegäste auf maximal 280 begrenzt, erklärte Wiesemann. Alle Tickets müssten online gebucht werden, um die notwendige Registrierung der Gäste sicherzustellen. Außerdem müsse die Öffnungszeit nach einigen Stunden unterbrochen werden, um Desinfektionsarbeiten durchzuführen. Duschen und Kinderplanschbecken bleiben gesperrt. Frei zugänglich sind Sprungturm und Rutschen.

Anzeige

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.