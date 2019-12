Ab einer Tiefe von zehn Metern ist der Kleine Plöner See arm an Sauerstoff. Mit einer Art Luftpumpe will die Stadt das ändern. Dazu beginnt demnächst ein Versuch, mit geklärtem Abwasser die Wasserqualität zu verbessern. Der neue Klimaschutzmanager Sönke Hartmann freut sich über ein „Abfallprodukt“.