Es geht voran: Der Grundstein für das neue Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße ist gelegt. Raisdorfs Feuerwehrchef Stefan Kühl strahlte am Freitag vor Freude - und schwang trotz unbehaglich-kalten Novemberwetters ohne Handschuhe die Mörtelkelle, um die kupferne Grundsteinkapsel im Boden zu versenken.

Von Sibylle Haberstumpf

Der Grundstein für das neue Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße ist gelegt. Bürgermeister Michael Stremlau und der Chef der Raisdorfer Feuerwehr, Stefan Kühl, halten die Kupferkapsel in Händen, bevor sie in der Erde versenkt wird.