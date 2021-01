Schwentinental

Den täglichen (Arbeitsplatz-)Wechsel des A- und B-Teams begründet Büroleiterin Martina Hansen so: „Auf diese Weise bleiben wir selbst im Ernstfall handlungsfähig. Falls in einem der Teams Corona-Infektionen auftreten sollte, müsste nicht gleich die komplette Verwaltung in Quarantäne.“

Der Bürger bemerke von dem permanenten Arbeitsplatzwechsel nichts. Einziger Unterschied zu den Vor-Corona-Zeiten: Ämtergänge sind aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Das haben wir bereits im ersten Lockdown so gehandhabt. Und es hat sich sehr bewährt“, erklärt die Büroleiterin.“

Terminvergabe hat für beide Seiten Vorteile

Schließlich habe die Regelung für beide Seiten Vorteile: Es gebe keine Wartezeiten für Bürger. Zudem vereinfachten die Terminvergaben mit Infos zu den Anliegen der Bürger die Personalplanung. Weil das Verfahren so gut lief, könnte es nach Einschätzung von Martina Hansen „sehr gut sein“, dass wir auch nach Corona dabei bleiben.

Auch die für mehr Homeoffice nötige Technik spiele bislang ganz gut mit. Allerdings nur, „weil wir in diesem Bereich die Zeit nach dem ersten Lockdown für technische Aufrüstungen gut genutzt haben.“ Dazu seien Datenschutz oder Server optimiert, Softwareprogramme installiert sowie weitere Dienstlaptops angeschafft worden.

Homeoffice sorgte im Vorfeld für Diskussionen

Ganz unumstritten war jedoch der Umstieg auf das Homeoffice bei manchen Mitarbeitern offenbar nicht, räumt Martina Hansen sein. „Natürlich gab es im Vorfeld Diskussionen über die Vor- und Nachteile.

Aber jetzt entdecken manche Kollegen sogar ihre Vorliebe für das Homeoffice, das ist eben sehr individuell.“ Wie lange es beim neuen System bleibe, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab.