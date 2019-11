Ein Neubau der Sporthalle an der Grundschule Barkauer Land in Kirchbarkau ist wirtschaftlicher als eine Komplettsanierung. Zu diesem Schluss war ein Baugutachten zum maroden Gebäude gekommen. In einer kleinen Feierstunde wurden nun zwei Förderbescheide mit insgesamt 1,52 Millionen Euro überreicht.