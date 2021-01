Schottergärten weg, Gründächer her: Auf diese Kurzformel lässt sich das Ziel zweier Anträge der KGK-Fraktion bringen, die ab Februar in Ausschüssen und Stadtvertretung Schwentinentals beraten werden sollen. Wer Öko-Dächer installiert, soll laut Antrag auch finanziell davon was haben.