Mehr als 400 Menschen haben am Freitagabend in Wankendorf gegen Tierversuche und das LPT-Labor auf Gut Löhndorf demonstriert. Das Unternehmen LPT steht aufgrund brisanter Bilder aus einem Labor in Mienenbüttel in der Kritik. Der Demolauf in Wankendorf verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.