Standbetreiberin Susanne Plambeck ist eine der ersten Stunde. Als die politischen Vertreter der ehemaligen Gemeinde Klausdorf 1994 den Anstoß für einen Wochenmarkt am Dorfteich gaben, der ein Jahr später erstmals eröffnet wurde, war sie gleich dabei. „Ich wohne um die Ecke, das ist kein weiter Weg“, verrät sie. Bis heute ist sie den Marktbesuchern mit ihren Schnittblumen, Topf- und Gartenpflanzen treu geblieben. „Das Geschäft läuft immer gut. Außerdem sind die Kunden sehr nett, der Dorfplatz ist schön und alles überschaubar.“

Dennoch gibt es auf dem Klausdorfer Wochenmarkt Vielfalt: Brot, Käse, Eier, Fleischwaren, mediterrane Spezialitäten und natürlich Obst und Gemüse. Sogar in Bio-Qualität. „Früher hatten wir für viele Waren einzelne Stände. Mittlerweile gibt es Eier auch beim Schlachter und Kartoffeln am Gemüsestand“, erzählt Marktmeister Holger Olsson (75). Darum reduzierte sich die Anzahl der Stände im Laufe der Jahre: Derzeit bieten sieben Marktbeschicker ihre Waren an.

„Marktmeister-Kaffee“ vom Bäckerwagen

Zum Jubiläum sind auch Olssons Vorgänger Hans-Jürgen Hartz und Ortwin Schulz (92) dabei. Gemeinsam erinnern sie sich an frühere Jahre. „Einmal kam einer, der seine Bratpfannen verkaufen wollte. Der fing an, Bratkartoffeln in rauen Mengen zu braten“, berichtet Schulz. Die Bratkartoffeln wurden gut verkauft, die Pfannen weniger. Ein anderer bot kleine Männchen aus Birkenholz an. „Die gingen reißend weg und waren ein beliebtes Geburtstagsgeschenk unter den Klausdorfern“, so Schulz. Noch Jahre später habe er Männchen vor den Haustüren in der Nachbarschaft entdeckt.

Nach 25 Jahren ist der Klausdorfer Wochenmarkt nicht nur ein regionales Einkaufsangebot mit Strahlkraft in umliegende Gemeinden, sondern auch ein beliebter Treffpunkt geworden. Dafür schleppt Marktmeister Holger Olsson jede Woche zwei Bierbänke aus dem benachbarten Feuerwehrgerätehaus an, um für die Marktbesucher mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Ein paar weiche Kissen legt er obendrauf, und wenn die Feuerwehr, in der er selbst Ehrenmitglied ist, gerade einen Einsatz hatte, lädt er die Kameraden zu einem „Marktmeister-Kaffee“ vom Bäckerwagen ein. „Das übernehme ich“, versichert Olsson.

Ort als Treffpunkt schätzen gelernt

Die beiden Bänke auf dem grünen Rasen mit Blick auf den Dorfteich bleiben selten leer. Regelmäßig kommen Klausdorfer (und manchmal auch Raisdorfer) zum gemeinsamen Klönen und Kaffeetrinken. Auch Bezirksschornsteinfeger Manfred Wenselowski ist gerne dabei. „Hier spricht man über das Stadtgeschehen“, verrät er. Zum Jubiläum des Klausdorfer Wochenmarktes lassen sich sogar einige Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter der Stadt blicken. Bürgermeister Thomas Haß, zugleich Neubürger der Stadt, outet sich als Fan des Marktes. „Ich habe diesen Ort als Treffpunkt kennen- und richtig schätzen gelernt.“ Er freut sich über den Erfolg des Marktes, der im Ortsteil Raisdorf, wo es am Dorfplatz und zeitweise vorm Rathaus einen Wochenmarkt gegeben hat, immer ausgeblieben ist.

