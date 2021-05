Schwentinental

Dieser wuchtige Kamerad mit Schlauch-Strahlrohr in der Hand ist wirklich allzeit bereit, imposant und damit zu Recht eine Art neues Wahrzeichen in Klausdorf: der 1,5 Tonnen schwere „Holzmichel“, der am vergangenen Wochenende mit viel Aufwand und Fingerspitzengefühl vor dem Klausdorfer Feuerwehrgerätehaus postiert wurde – ein von Hand gefertigtes Unikat aus mehr als 100 Jahre altem Eichenholz.

Um die kostbare Fracht sicher an ihren Aufstellungsort zu hieven, musste sich die Feuerwehr Klausdorf noch Unterstützung durch eine auf Schwertransporte spezialisierte Firma aus Kiel holen. Denn die Aufgabe war knifflig und erforderte schweres Gerät.

Stadt Schwentinental zahlte keinen Cent für die wertvolle Skulptur

Schließlich musste die 3,20 Meter hohe und rund 1,5 Tonnen schwere Skulptur millimetergenau auf ihr eigens dafür hergestellte Fundament gesetzt werden. Nachdem alles verschraubt und gesichert war, wich die Anspannung des Klausdorfer Wehrführers Kai Lässig sichtlich der Erleichterung.

Auf die Frage nach den Kosten der mächtigen, in Handarbeit gefertigten Holzfigur, antwortete Lässig mit einem hintersinnigen Lächeln: „Das Geld, was wir bezahlt haben, war es auf jeden Fall wert. Und die Stadt musste nicht einen Cent dazugeben.“ Mit der Aufstellung der Skulptur kann die Klausdorfer Wehr nun eine Tradition weiter fortsetzen.

Alter Holzkamerad hatte nach 13 Jahren ausgedient

Denn bereits 2003 schenkte sich die Feuerwehr Klausdorf anlässlich ihrer 90-Jahrfeier einen aus Holz geschnitzten überlebensgroßen Kameraden (KN-online berichtete). Seitdem wachte er vor dem Klausdorfer Gerätehaus. Zwar kümmerten sich die Kameraden regelmäßig um einen neuen Anstrich.

Doch nach 13 Jahren hatten ihm Wind und Wetter so stark zugesetzt, dass die Skulptur nicht mehr sicher stehen konnte. „Eine Restaurierung war aber so gut wie unmöglich“, erinnert sich Kai Lässig: „Weil es keine Rettung gab, mussten wir den „Holzmichel“ im November schweren Herzens 2016 demontieren.“

Geschnitzt aus 100 Jahre altem Eichenstamm in Möbelqualität

Nach vielen Diskussionen zu dem Thema sei dann aber die Entscheidung gefallen, einen neuen hölzernen Kameraden zu beschaffen. Was allerdings leichter klang, als es tatsächlich war. Denn so ein Holzstamm aus langlebigem Holz sowie ein mit Großskulpturen erfahrener Holzschnitzer seien selten und zudem teuer.

Ein Eichenstamm in Möbelqualität mit Rohlingmaßen von 1,4 Meter Durchmesser und 3,2 Meter Höhe hätte nach Schätzung der Feuerwehr nicht nur stolze 5,5 Tonnen gewogen, sondern auch kostenmäßig im oberen vierstelligen Bereich gelegen.

Holzbildhauer kommt zufällig aus der Region

Also musste die Klausdorfer Wehr eine finanzierbare Alternative finden. Einer der Kameraden hatte bei seiner Suche Erfolg: Er fand einen geeigneten Stamm auf dem Holzhof in Lensahn. Auch bundesweit gestartete Anfragen nach einem Holzkünstler führten schließlich zu einem „Treffer“: Hans-Joachim Piegenschke konnte und sollte den Auftrag bekommen. Vorteil: Zufällig wohnte der Holzbildhauer auch noch in der Nähe von Lensahn.

Der Holzhof Lensahn, der den Eichenstamm an die Klausdorfer Wehr verkaufte, stellte sogar den Platz für die Bearbeitung durch den Holzbildhauer zur Verfügung. Vorteil: Es ersparte den aufwendigen Transport des zunächst noch 5,5 Tonnen schweren Holzstammes.

Neue Skulptur soll mindestens 50 Jahre halten

Im Juni 2020 startete Piegenschke den groben Zuschnitt mit der Motorsäge. Nach und nach nahm der neue „Holzmichel“ so weit Gestalt an, dass er im September nach Klausdorf transportiert werden konnte, wo ihm die Kameraden in rund 250 Arbeitsstunden den Feinschliff verpassten – inklusive Holzschutzlasur.

Länger halten als das deutlich kleinere Vorgängermodell soll der „Holzmichel II“ auch, schätzt Lässig: „Mindestens 50 Jahre, wahrscheinlich noch deutlich länger.“