Mit dem neuen Stück „Wat den een sien Uul“ will das Ensemble der Niederdeutschen Bühne Preetz am Freitag, 31. Januar, Premiere feiern. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz. Auch zwei Neulinge spielen in dem Sechs-Personen-Stück mit.