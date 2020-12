Kiesel sind pflegeleichter als Grün: So denken immer mehr Hausbesitzer, die Schottergärten anlegen. Allerdings sind sie eigentlich aus ökologischen Gründen verboten. Die KGK will den unerwünschten Trend stoppen und einen entsprechenden Antrag im Bauausschuss diskutieren.

Von Jürgen Küppers

Stein statt Grün: So wie hier vor diesem Haus (nicht im Kreis Plön) soll es in Schwentinental möglichst nicht mehr aussehen. Ein neuer Passus in künftigen Bebauungsplänen könnte den Trend zu so genannten Schottergärten stoppen.