Auf lokaler Ebene haben Sie in der Schwentinentaler SPD eine Art Blitzkarriere hingelegt. Sie sind erst vor drei Jahren in die SPD eingetreten, jetzt seit ein paar Monaten Ortsvereinschefin. Wie kam denn das?

Sandra Schneider: Die Lust auf aktives politisches Gestalten kam bei mir auf in den teilweise sehr kontrovers geführten Diskussionen um den Neubau des Raisdorfer Feuerwehrgerätehauses. Ich habe damals sehr viele Sitzungen in Ausschüssen und Stadtvertretungen verfolgt und irgendwann gedacht: Jetzt will ich nicht mehr nur zuschauen, sondern auch mitreden und mitentscheiden. Parallel haben mich Genossen öfter mal auf einen Parteieintritt angesprochen. Und dann ging alles sehr schnell. Unmittelbar nach meinem Eintritt wurde ich gleich zur Beisitzerin im Vorstand gewählt.

Was faszinierte Sie denn ausgerechnet am Thema Feuerwehrgerätehaus so stark?

Das hatte vor allem mit meinem Mann zu tun, der damals im Vorstand der Raisdorfer Feuerwehr aktiv war. Insofern war ich an der Entwicklung dieses großen Projektes natürlich sehr interessiert.

Dann haben Sie ja sicher auch die heißen Debatten um Kostensteigerungen oder den Standort des Gebäudes mitbekommen. Hat Sie das nicht eher abgeschreckt?

Natürlich ist mir aufgefallen, dass es da teilweise ziemlich hoch herging. Aber abgeschreckt hat mich das nicht, vielleicht sogar motiviert. Möglicherweise kann ich künftig ja einen Beitrag dazu leisten, dass es in Stadtvertretung und Ausschüssen sachlicher zugeht – auch wenn man dort ganz unterschiedlicher Auffassung ist.

Sie wollen also nicht nur parteipolitisch in Schwentinental aktiv sein, sondern auch ein Mandat für die Stadtvertretung?

Den ersten Schritt dorthin habe ich als bürgerliches Mitglied im Umweltausschusses ja schon vollzogen. Als nächstes kann ich mir die Mitarbeit in der Stadtvertretung sehr gut vorstellen.

In welchen Bereichen besonders?

Als Mutter von drei Kindern zwischen 13 und 22 Jahren kenne ich mich ganz gut aus mit Themen rund um Familie, Schule oder Kinderbetreuung. Auch der Bereich Umwelt reizt mich. Besonders am Herzen liegt mir natürlich das Thema Feuerwehr, wobei ich ausdrücklich betonen will, dass damit beide Wehren gemeint sind: die Raisdorfer und die Klausdorfer.

Bei dem heißen Thema könnte bald wieder „die Hütte brennen“. Denn die Klausdorfer wollen jetzt auch so ein schickes Gerätehaus wie die Raisdorfer Kameraden. Aber das Geld ist angesichts des gewaltigen Haushaltsdefizits knapper denn je. Wie könnte es weitergehen?

Unstrittig ist, dass die Klausdorfer Feuerwehr mehr Platz braucht. Wie der mit welchem Aufwand geschaffen werden kann, müssen zunächst die Planer erklären. Dann geht es darum, wie eine Umsetzung mit dem Haushalt in Einklang zu bringen ist.

Etwas konkreter geht es nicht?

Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Ich möchte mich dazu nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Wenn es bei diesem oder anderen Themen wieder mal zu heftigem Schlagabtausch kommt, wie er in den vergangenen Jahren häufiger in Schwentinental zu beobachten war, können Sie da als SPD-Chefin oder künftige Stadtvertreterin mäßigend wirken?

Das hoffe ich zumindest. In der Vergangenheit lagen die Nerven oft so blank, dass es zu gegenseitigen Kränkungen oder Verletzungen kam, die bis heute noch schmerzen. Vielleicht können Frauen solche Eskalationen besser verhindern, indem sie von Streithähnen ruhig und frühzeitig Sachlichkeit einfordern nach dem Prinzip: Bis hierher und nicht weiter. Das muss man in so aufgeladenen Situationen allerdings auch aussprechen können.

Kommen wir zurück politischen Basisarbeit der SPD in Schwentinental. Was will, was muss die neue Ortsvereinsvorsitzende ändern?

Vor allem wollen wir neue, gerne jüngere Mitglieder gewinnen. So unverzichtbar die Älteren in der Partei auch sind, aber der Altersdurchschnitt ist einfach zu hoch.

Wie soll diese Verjüngung gelingen?

Wir wollen uns stärker öffnen. So finden alle unsere Vorstandssitzungen jetzt nicht mehr nur für Parteimitglieder, sondern komplett öffentlich statt – bewusst abwechselnd in Raisdorf und Klausdorf. Demnächst scheiden Viele aus Altersgründen aus ihren Ämtern aus. Da bieten sich Chancen für Jüngere. Außerdem planen wir eine Juso-Gruppe in Schwentinental, einen Info-Stand auf dem Klausdorfer Wochenmarkt sowie die Fortsetzung unseres Schwentinental-Talks einmal im Quartal.

Aber mit was wollen Sie junge Leute auch zum Parteieintritt bewegen?

Das geht natürlich nur, wenn sie schon ein Grundinteresse an sozialer Politik haben. Und schließlich macht die Arbeit auch Spaß, vor allem, weil wir eine echt nette Truppe sind.

Haben Corona und Lockdown solcher SPD-Basisarbeit nicht stark geschadet?

Der politischen Arbeit in Gremien nicht, die konnten und können wir mit Hilfe von Videokonferenzen ganz gut bewältigen. Gelitten hat allerdings das Miteinander im Ortsverein. Veranstaltungen wie unseren Flohmarkt mussten wir ebenso absagen wie einen unserer beliebten Talks. Aber das holen wir alles noch nach.