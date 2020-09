Die Stadt will, dass künftig an Neubauten mehr Parkflächen entstehen. Langfristig soll das zu einer Entlastung von oft zugeparkten Straßen führen. Gelingen soll das durch eine neue Stellplatzsatzung, die die Stadtvertretung wahrscheinlich im Oktober verabschiedet.

Parken in Schwentinental - Neue Satzung soll Straßen entlasten

Von Jürgen Küppers