Der erste Bewerber für den Posten des Bürgermeisters in Schwentinental ist gefunden: Der parteilose Martin Wischmann wirft seinen Hut in den Ring. Am 8. März wählt die zweitgrößte Stadt im Kreis Plön einen neuen Verwaltungschef. Bisher war kein Kandidat in Sicht. Was treibt den Politikneuling an?