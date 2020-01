Ein Kraftpaket fürs Rathaus

Schwentinental

Tattoos, Ohrringe, durchtrainierter Körper und ein saphirblauer Porsche 911: Matthias Busch fällt auf. Der 50-Jährige ist nicht unbedingt das, was man sich unter einem klassischen Verwaltungsbeamten vorstellt. Will er aber auch gar nicht sein. „Handeln statt verwalten“ lautet das Motto des Physiotherapeuten, der in Schwentinental vor fast 20 Jahren die Praxis „Medifit“ eröffnet hat und in der Stadt als Sportler und Vereinssponsor bekannt ist.

Bewerbung als Bürgermeister: Gespräche mit Patienten gaben den Ausschlag

Mit dem Slogan tritt Busch als parteiloser Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 8. März an. Er ist einer von sechs Bewerbern. Als Politiker ist der ausgebildete Elektroinstallateur bisher nicht in Erscheinung getreten, Erfahrung in der kommunalen Verwaltung hat er auch nicht. Die Sitzungen der Stadtvertretung hat er noch nie besucht. Aber er kenne die Themen, beteuert Busch. Wisse, was die Menschen vor Ort bewegt. Durch zahllose Gespräche in seiner Praxis.

„Beim Behandeln erfahre ich unheimlich viel. Meine Patienten aus Raisdorf und Klausdorf erzählen mir, was aus ihrer Sicht gut oder schlecht läuft in der Stadt.“ Viele Jahre lang hörte er zu, bis sein Entschluss fiel: „Du weißt doch jetzt alles, du kannst Bürgermeister werden.“

Kandidat Matthias Busch schreckt vor Papierkram nicht zurück

Vor der Bürokratie, die im Rathaus auf den Nachfolger des scheidenden Michael Stremlau wartet, schreckt Busch nicht zurück. Im Gegenteil: „Wenn man selbstständig ist, hat man genügend Papierkram und kennt sich damit aus.“ Mit dem Job als Bürgermeister verbindet der gebürtige Kieler vor allem eines: Bürgernähe. „Ich bin ein Mensch, der die Dinge anpackt, der handelt“, beschreibt er sich. „Lange Entscheidungsprozesse und undurchsichtige Verwaltungsakte sollen künftig der Vergangenheit angehören.“

Acht Jahre lang war er Ausbilder bei der Bundeswehr, interessierte sich als Bodybuilder für alle Fragen rund um den menschlichen Körper – und kam so zur Physiotherapie. „Was mich jeden Tag motiviert, sind die strahlenden Gesichter meiner Patienten, wenn sie keine Schmerzen mehr haben“, sagt er.

Matthias Busch brennt für die Schwentinebrücke und verzichtet auf Wahlplakate

Und wie sieht er seine Chancen? Er hofft, dass viele Schwentinentaler bei der Wahl auf ihn setzen – Patienten, Bekannte, Vereinskameraden. Sein Netzwerk ist nicht gerade klein.

Und welche Themen liegen ihm am Herzen? Busch brennt für die Schwentinebrücke. Für den Erhalt der maroden und gesperrten Fußgängerbrücke im Schwentinepark, die abgerissen und aus Kostengründen vorerst nicht durch einen Neubau ersetzt werden soll, hat er auf seiner Webseite ein Spendenkonto eingerichtet. „Die Brücke muss wieder aufgebaut werden. Und das wird sie auch“, ist er sicher. Alles Geld, das auf dem Konto eingeht, „ist für die Brücke“, verspricht Busch. „Ich selbst habe darauf 1000 Euro überwiesen.“

Dafür verzichtet er auf Wahlplakate. Auch eigene Wahlkampfveranstaltungen wie andere Kandidaten bietet er nicht an. Kennenlernen kann man ihn zwei öffentlichen Talk-Runden, die die Stadt am 18. und 25. Februar veranstaltet. Oder ihn jederzeit über seine Homepage kontaktieren.

Barrierearmes Wohnen in Klausdorf und Raisdorf

Einen zweiten Berufszweig hat der Physiotherapeut im Wohnungsbau, baut laut eigener Auskunft barrierearme Wohnungen in Klausdorf und Raisdorf. Ein wichtiges Thema, weil immer mehr Schwentinentaler im Alter keine passende Wohnung fänden, so Busch. „Daran müssen wir arbeiten.“ Für eine Verbesserung der Wohnsituation will er sich einsetzen. Auch ein „sinnvoller Ausbau der Infrastruktur“ steht auf seiner Agenda.

Mit 40 hat er sich seinen ersten Porsche gekauft, weitere folgten, das neueste Modell steht glänzend im Carport. Wegen des Gehaltes – Besoldungsgruppe B2 – interessiert ihn der Job als Bürgermeister nicht, winkt Busch lächelnd ab. Warum sonst? Seine Antwort: „Ich will etwas verändern.“

Steckbrief:

Name: Matthias Busch

Geburtsdatum: 2. April 1969

Geburtsort: Kiel

Wohnort: Schwentinental, Ortsteil Klausdorf

Familienstand: verheiratet

Kinder: eine Tochter (30 Jahre alt)

Berufserfahrung: Elektroinstallateur, Bundeswehr-Ausbilder, heute selbstständiger Physiotherapeut, daneben Wohnungsbauprojekte

Hobbys: Tennis, Fitnesssport, Hund (Großer Schweizer Sennenhund)

