Polizei kontrolliert noch bis 20 Uhr

Achtung Autofahrer: Die Polizei klärt aktuell zum Thema Wildunfälle auf und führt eine großangelegte Kontrolle im Kreis Plön durch. Noch bis 20 Uhr gibt es mobile Kontrollen rund um Schwentinental an der B76, an den Landstraßen 202 und 211 oder in Lütjenburg. Geblitzt wird bei Voßberg.