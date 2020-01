Schwentinental

Einer Streifen fiel die Gruppe gegen 21.40 Uhr in der Straße Zum See auf. Der 17 Jahre alte Haupttäter fühlte sich unbeobachtet und trat vor den Augen der Polizisten mehrfach mit dem Fuß gegen die Eingangstür des Kindergartens, riss diese auf und ging in das Gebäude. Als er kurz darauf mit einem Feuerlöscher in der Hand wieder erschien, nahmen die Beamten das Quartett fest.

Haupttäter bislang nicht vorbestraft

Die drei Minderjährigen übergaben die Polizei den Eltern. Der 18-Jährige durfte allein nach Hause gehen. Eine Anzeige wegen Diebstahls sieht sich der Haupttäter nun gegenüber. Er trat polizeilich bislang nicht in Erscheinung.

