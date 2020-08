Schwentinental

Referendar Robin Biss, der an der Gemeinschaftsschule in Raisdorf auch Sport unterrichtet, hatte die Idee zu dem ungewöhnlichen Projekt. „Wir haben uns für diese Veranstaltung entschieden, da der Kanusport gut mit den Corona-Vorgaben für den Sportunterricht zu vereinbaren ist“, sagt er. Außerdem soll durch die jeweils halbtägigen Wanderfahrten der Ausfall von Klassenfahrten und Sportunterricht während der Pandemie kompensiert werden. „Den Schülern fehlt definitiv ein Ausgleich“, so der angehende Lehrer. Mithilfe des Sports, in diesem Falle auf dem Wasser, könne die Gemeinschaft in den Klassen einer Kohorte nach der langen Zeit im Homeschooling wieder gestärkt werden.

Für Valeri (11) war der Auftakt zu den Wassersporttagen, die auch Schwimmunterricht im Raisdorfer Freibad umfassten, ein ganz besonderes Erlebnis. „ Kanufahren ist ein guter Sport, weil man Teams bilden und sich unterhalten kann“, sagte er. Außerdem wirkte die Aktivität an der frischen Luft auf den Schüler irgendwie beruhigend. „Ich glaube, das liegt am Wasser und an dem Boot, das so leicht wackelt.“ Auch Lina (12) war begeistert: „Wir hätten jetzt Mathe gehabt. Da fahre ich lieber Kanu.“

Voraussetzung für eine Teilnahme an der halbtägigen Kanuwanderfahrt mit Picknick am Rosensee, die von zwei Lehrern auf dem SUP-Board begleitet wurde, war für alle Schüler das Bronze-Schwimmabzeichen. Wer es noch nicht hatte, konnte beim Schwimmunterricht im Raisdorfer Freibad sein Bestes geben. „Der Grundgedanke dieser Wassersporttage ist, dass alle Schüler die Möglichkeit haben sollen, bis zu den Herbstferien ihr Schwimmabzeichen zu machen und Kanu fahren zu können“, erklärte Referendar Robin Biss. Darum sollen Wiederholungen des Projektes in den nächsten Wochen regelmäßig auf dem (Nachmittags-) Stundenplan stehen.

