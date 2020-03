Kinder sollen zu Hause Kopfrechnen üben

Schwentinental

Alle Schulen im Land sind bis zum 19. April geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Doch komplett leer sind die Gebäude der Astrid-Lindgren-Grundschule, der Grundschule am Schwentinepark und der Albert-Schweitzer-Gesamtschule nicht. Die Schulleiter müssen zur Schule, und auch einzelne Lehrer sind da – sie müssen die Notfallbetreuung sicherstellen.

Lehrer stehen per E-Mail für Rückfragen bereit

Aber es gibt gute Nachrichten aus allen Schulen: Nur ganz wenige Schüler sind in der Notfallbetreuung. In der Albert-Schweitzer-Schule muss das Kollegium auf kein Kind aufpassen. „Wir sind an beiden Standorten tiefenentspannt“, sagte Schulleiter Roland Reimer am Telefon. In Schwentinental besuchen die Gesamtschule 380 Schüler (Klasse 5 bis 10), am Standort Selent sind es 270 (Klasse 1 bis 10).

Die Unterrichtsmaterialien wurden den Schülern digital übermittelt – zu Hause sollen sie sich vor allem auf die Hauptfächer Mathe, Deutsch, Englisch und die Naturwissenschaften konzentrieren. „Die Kollegen stehen per E-Mail für Rückfragen bereit“, sagte Reimer. Genug zu tun hätten sie auch im Homeoffice, etwa Arbeitspläne schreiben oder Konzepte für den Digitalpakt.

Keine Handvoll Schüler in der Notfallbetreuung

Am Schwentinepark ist die Lage ebenfalls ruhig: Nur zwei Kinder würden betreut, sagte Schulsekretärin Marthe Bähre. Die Schule zählt insgesamt 230 Schüler.

Und auch Schulleiter Matthias Deutschendorf von der Astrid-Lindgren-Schule bleibt beim Anblick der gähnend leeren Flure cool: „Bei uns sind nur sehr wenige Schüler in der Notbetreuung, keine Handvoll. Ich hätte mit viel mehr Kindern gerechnet.“ Seine Befürchtung kurz nach dem Erlass war: „Ich dachte, hier würden am Montag so um die 40 Eltern mit ihren Kindern stehen.“

Dass so viele Eltern es aber offensichtlich geschafft hätten, ihren Nachwuchs selbst zu betreuen oder betreuen zu lassen, freue ihn, sagte den Schulleiter. „Das hat mich beeindruckt.“ Auch seine 15 Kollegen sind auf Abruf im Homeoffice. Sie alle sollen sich neben Förderlehrplänen „in häuslicher Recherche“ mit neuen Möglichkeiten zur Digitalisierung für ihre Fächer beschäftigen, so Deutschendorf.

"Diese zwei Wochen werfen uns nicht aus der Bahn"

Trotz der Schließung bis zu den Osterferien sei keine Panik angesagt, meint Deutschendorf. „Diese zwei Wochen werfen uns überhaupt nicht aus der Bahn.“ Große Wissenslücken würden dadurch nicht entstehen. Im Gegenteil: „Es gibt genug Basics, die die Schüler jetzt mal durchgehen können“, ermuntert der Schulleiter.

Grundlagen wie Vorlesen, das fehlerfreie Abschreiben eines Textes oder Grundrechenarten wie das kleine Einmaleins. „Gerade Kopfrechnen fällt den Kindern immer schwerer. Jetzt haben sie mal die Möglichkeit, in Ruhe daran zu arbeiten.“

