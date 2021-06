Schwentinental

Ob und wie sich die Verwaltung für Tempolimits auf Schnellstraßen im oder um das Stadtgebiet einsetzt, bleibt weiter offen. So schloss sich in der Schwentinentaler Stadtvertretung eine Mehrheit dem SWG-Antrag zur Verweisung des Tempolimit-Antrages der KGK-Fraktion in den Umwelt- und Verkehrsausschuss an.

Dort soll nun beraten werden, was aus der von der KGK beantragten Resolution der Stadtvertretung zu Tempolimits wird. Und ob dazu der Bürgermeister Verhandlungen mit Behörden aufnehmen soll (KN-online berichtete mehrfach).

KGK glaubt viele Schwentinentaler an ihrer Seite

Bei der Durchsetzung der Höchstgeschwindigkeitsabsenkung von 100 auf 70 km/h auf der B 76, der B 202 sowie der L 52 glaubt die KGK, viele Schwentinentaler an ihrer Seite zu haben. Wie berichtet, sammelte die Fraktion dazu innerhalb eines Jahres mehr als 1000 Unterschriften im Rahmen einer Petition.

Im nächsten Schritt sollte die Stadtvertretung sich laut KGK-Antrag diesem Bürgervotum durch eine Resolution anschließen – verbunden mit dem Auftrag an den Bürgermeister, mit zuständigen Behörden über die „zügige“ Einführung von Tempolimits auf ortsnahen Abschnitten der B 76, der B 202 sowie der L 52 zu verhandeln.

SWG beantragte Verschiebung des Themas in den Ausschuss

Doch dazu wird es absehbar wohl erst einmal nicht kommen. SWG-Fraktionschef Herbert Steenbock zeigte sich „verwundert“ darüber, dass der KGK-Antrag nicht wie sonst üblich erst im zuständigen Fachausschuss zur Diskussion gestellt wurde: „Die SWG war und ist der Meinung, dass die Petition nicht isoliert beschlossen werden sollte, sondern in Zusammenhang oder als Verstärkung des Lärmaktionsplanes.“

Dies könne aber nur im Verkehrsausschuss als Paket beschlossen werden. Dieser SWG-Argumentation folgte die Mehrheit der Stadtvertreter: 15 stimmten für die Überweisung in den Ausschuss, fünf waren dagegen (bei einer Enthaltung).

Hitzige Debatte bei tropischen Temperaturen

SPD-Fraktionsschef Volker Sindt sah im Vorgehen der KGK eine unerfreuliche Methodik: „Sie versucht immer wieder, wichtige Anträge an Ausschüssen vorbei zur Abstimmung zu stellen.“ Die Behandlung von Anträge dort sei aber unerlässlich, um fachliche Details oder Bedenken vor endgültigen Abstimmungen zu diskutieren. Wäre dies im Fall der Tempolimits auch geschehen, „hätten wir jetzt eine entspanntere Debatte.“

Stattdessen erhitzte am Donnerstagabend nicht nur subtropisches Klima (wieder mal) die Gemüter in der Uttoxeter-Halle. So meldete CDU-Fraktionschef Norbert Scholtis sogar grundsätzliche Zweifel an der Aussagekraft des innerhalb eines Jahres von der KGK erhobenen Bürgervotums an. „So ganz gewaltig ist die Zahl von 1000 Unterzeichnern ihrer Petition trotz Corona ja nun wirklich nicht.“

KGK will Antragstext zu Tempolimits nicht verändern

Außerdem gehe es „gar nicht“, dass die Stadtvertretung jetzt eine Resolution eins zu eins abnicken solle, die vor einem Jahr von der KGK ohne Beteiligung der anderen Fraktionen auf den Weg gebracht worden sei.

KGK-Fraktionschef Andreas Müller warnte davor, bei den anstehenden Diskussionen in den Ausschüssen möglicherweise den Text der Resolution zu ändern, der schließlich integraler Bestandteil der Petition gewesen sei. „Wir könnten solche Änderungen absolut nicht vertreten, schließlich haben die Bürger darüber auch nicht abgestimmt.“

"Eindeutiger könnte unser Anliegen gar nicht sein"

Auch aus fachlicher Sicht sah Müller keine Notwendigkeit, den Antrag seiner Fraktion in Fachausschüssen zu diskutieren, möglicherweise sogar zu modifizieren: „Eindeutiger könnte das zentrale Anliegen unseres Antrages doch gar nicht sein: Tempo 70 statt 100 auf den drei am meisten befahrenen Straßen in und um Schwentinental.“