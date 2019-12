Die Bürger in Lütjenburg müssen sich auch in Zukunft an den Kosten für einen Straßenneubau beteiligen. Die Stadtvertretung senkte am Donnerstag aber die Anliegerbeiträge in Nebenstraßen moderat von 75 auf 65 Prozent ab. Der Bürgerinitiative, die die Beteiligung abschaffen wollte, gefiel das nicht.