Schwentinental

Gedränge im Rathaus: Das Interesse an der Sitzung der Stadtvertretung war riesig, nicht alle Zuhörer fanden einen Sitzplatz im Bürgersaal. Manche blieben im Flur stehen. Rund 180 Bürger waren gekommen. Grund für das zahlreiche Erscheinen war der Antrag der CDU- und FDP-Fraktion, der die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung forderte. Mit 25 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gab die Stadtvertretung dem Antrag. Viele Bürger applaudierten lautstark. Möglich geworden war die Abschaffung überhaupt erst Ende 2017, als der Landtag die Gemeindeordnung änderte - seitdem gab es für Kommunen keine Pflicht mehr zu einer Straßenausbaubeitragssatzung, sondern die Kommunen konnten selbst entscheiden, ob sie Beiträge erheben.

Abschaffung ist ein Novum im Kreis Plön

Die Schwentinentaler haben sich jetzt dagegen entschieden - im Kreis Plön sind sie die ersten, die die Satzung abschaffen. "Das ist eine Aufhebung ohne Wenn und Aber", sagte etwa SPD-Fraktionschef Volker Sindt. Straßenausbaubeiträge für Anwohner seien eine "unmäßige Belastung Einzelner". Sein CDU-Kollege Norbert Scholtis machte deutlich: "Eine Straße wird letztlich im Laufe der Zeit von allen Bürgern benutzt. Deswegen kann es nur eine Aufgabe der Allgemeinheit sein, sie zu unterhalten." Das Argument, die Satzung sei unsozial und ungerecht, war auch aus den anderen Fraktionen und von Bürgerseite zu hören.

Noch keine tragfähige Gegenfinanzierung

Ein konkretes Modell, wie der Straßenausbau nun ohne Anwohnerbeiträge gewuppt werden kann, wurde noch nicht präsentiert und steht wohl auch noch gar nicht fest. "Es gibt noch keine tragfähige Gegenfinanzierung, diese Frage hätten wir lieber im Vorfeld auf sichere Beine gestellt", kritisierte Andreas Müller von den Grünen. Klar sei, so Bürgermeister Michael Stremlau: "Wir brauchen eine Finanzierung. Das ist nun Sache der Politik, sich etwas zu überlegen." Im Herbst gibt es Haushaltsberatungen. Viele Bürger sind nun aber trotzdem vorerst sehr glücklich, verrieten die Mitglieder der eigens vor Wochen gegründeten Bürgerinitiative. Sie hatten sich in vielen Gesprächen und mit Flyern und Unterschriften dafür eingesetzt, dass die Beiträge abgeschafft werden. Bald wollen sie ein Fest in der Schulstraße veranstalten - eine der Straßen, die in Schwentinental am dringendsten saniert werden muss.

