Sanierungsarbeiten an der Kieler Straße (alte B76) in Schwentinental behindern ab Montag den Verkehr im Ortsteil Raisdorf in direkter Nähe zum Gewerbegebiet Ostseepark. Auch der ÖPNV mit den Linien 300, 302, 303 und 310/315 der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) ist von der Vollsperrung betroffen.