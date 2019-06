Schwentinental

Von Sonnabend, 1. Juli, bis voraussichtlich Montag, 10. Juli wird in der Dorfstraße zwischen den Straßeneinmündungen Schulstraße und Schwentinestraße die Straßendecke erneuert. Während der gesamten Bauzeit muss die Dorfstraße zwischen den Einmündungen Seebrooksberg und Klingenbergstraße gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Grundstücke außerhalb des eigentlichen Bauabschnittes bleiben mit Fahrzeugen erreichbar. Innerhalb des von Bauarbeiten betroffenen Straßenabschnitts wird aber keinerlei Fahrverkehr möglich sein. Anlieger müssen ihre Autos in dieser Zeit außerhalb des Baustellenbereichs parken. In Ausnahmen können mit dem Bauleiter der ausführenden Firma Asphaltmischwerk Eutin abweichende Absprachen getroffen werden.

Absolutes Halteverbot, damit Rettungsfahrzeuge durchkommen

Für Anlieger der Straßen Schwentinestraße, Teichstraße, Dorfplatz und Wiesenhörn wird eine Zu- und Abfahrt zur und von der Klingenbergstraße beziehungsweise der nördlichen Dorfstraße frei bleiben. Ebenso wird für den Verkehr aus der Schulstraße eine Abfahrt auf die südliche Dorfstraße frei bleiben. Für die Schulstraße gilt in engen Straßenabschnitten weiterhin ein zusätzliches absolutes Halteverbot, das strikt eingehalten werden muss, um die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.

Wochenmarkt auf dem Dorfplatz fällt am 5. Juli aus

Weitere Folgen der Bauarbeiten: Der Wochenmarkt auf dem Dorfplatz fällt am Freitag, 5. Juli, aus. Zudem ist eine Bedienung verschiedener Bushaltestellen in der Dorfstraße und in der Klingenbergstraße im Zeitraum der Vollsperrung der Dorfstraße nicht möglich. Über die baubedingte Änderung der Linienführung für die Buslinien 1, 2 und 22 sind aktuelle Informationen bei der KVG erhältlich (Info-Telefon: 0431/2203-2203).

Alle genannten Termine können sich aus technischen oder witterungsbedingten Gründen noch ändern, teilt die Stadt mit. Aktuelle Informationen werden dann auf der Homepage der Stadt Schwentinental veröffentlicht.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.