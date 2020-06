Der "Neue" ist jetzt da. Thomas Haß hat am Montag seinen neuen Job als Bürgermeister von Schwentinental im Rathaus angetreten. Was der Parteilose dort nun alles vorhat, wie er es umsetzen will und warum er in Wahrheit ein "Grüner" ist, hat er in seinem Antrittsgespräch mit KN-online verraten.