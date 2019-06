Schwentinental

Beschlossen ist es schon seit 2017: Das Schwentinentaler Freibad wird saniert. Die Kosten dafür schätzt Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Wiesemann auf 3,1 Millionen Euro – wohl wissend, dass dieser Preis wegen der allgemein hohen Kapazitätsauslastung im Baugewerbe um „etwa 20 Prozent“ steigen dürfte.

Seit Anfang der Woche herrscht nun auch Klarheit über den Zeitplan und das Konzept der Sanierung, denn Wiesemann und seine Ingenieure haben die Pläne mit einer öffentlichen Präsentation vorgestellt. Demzufolge werden beide Schwimmbecken – für Schwimmer und Nichtschwimmer – in einem Bauabschnitt saniert, der von September 2020 bis Mai 2021 dauern soll. Ursprünglich waren dafür zwei Bauphasen geplant. Bei vielen Stadtvertretern kommt dieser neue Zeitplan gut an, ebenso das ganze Konzept. In die Vorfreude schwappen aber vereinzelt auch Zweifel.

Verzögerung führt zu steigenden Kosten

Jan Voigt von der FDP etwa lobt, dass die Öffentlichkeit mit eigenen Ideen an der Gestaltung der Außenanlagen mitwirken kann. „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Bürger mit ihren Ideen in diesen Planungsprozess einbringen. Dies könnte zu einer höheren Identifizierung mit dem Freibad und somit auch zu höheren Besucherzahlen führen“, meint Voigt. Er verweist aber auch auf den „Wermutstropfen“ der vermuteten Baukostensteigerung und erinnert: „Bereits im Sommer 2018 hatten FDP, Grüne und WIR darauf hingewiesen, dass jede Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen mit steigenden Kosten einhergehen wird. Bei einer Kostensteigerung von 20 Prozent betragen die Mehrausgaben schon jetzt knapp 700.000 Euro.“ Er sei skeptisch, dass es dabei bleiben werde.

Sorgen wegen einer möglichen Kostenexplosion macht sich auch Andreas Müller, Fraktionschef der Grünen und Freibad-Fan mit Dauerkarte. Außerdem sagt er: „Wir halten es für unrealistisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.“ „Leider sind Bauvorhaben in dieser aufgeheizten Konjunktur von der Kostenseite nicht optimal“, beurteilt Volker Sindt (SPD) die Lage. Eine Alternative sieht er aber nicht. Trotzdem begeistere ihn das Konzept.

CDU glaubt an Fertigstellungstermin

Bei der CDU geht man indes davon aus, „dass man das zeitliche Konzept mit einem Fertigstellungstermin im Frühjahr 2021 durchaus wird umsetzen können“, sagt Fraktionschef Norbert Scholtis. Er ist überzeugt, „dass wir ein baulich solides Freibad bekommen werden, das dem Stand der Technik nicht nur entspricht, sondern auch sicherstellt, zukunftsfähig zu sein.“

Herbert Steenbock von der Wählergemeinschaft SWG freut sich, „dass eine Lösung für das Abwasser gefunden wurde.“ Das Spülabwasser aus dem Freibad soll künftig mithilfe moderner Umwelttechnik direkt in die Schwentine gespeist werden. Ein Punkt, bei dem die Grünen eher reserviert sind. Andreas Müller macht auf das bestehende FFH-Schutzgebiet (Flora-Fauna-Habitat) aufmerksam und warnt: „Beim Wasser möchten wir keinerlei Risiken in Kauf nehmen.“

Und was sagen die „Freunde des Freibades“? Der Förderverein begrüßt das Konzept und ist zufrieden, signalisiert Vorsitzender Arthur Rothenstein. „Wir tauschen uns in Sachfragen mit Herrn Wiesemann aus und werden darüber sprechen, wie wir die Öffentlichkeit am besten einbinden können, wenn die Gestaltung losgeht“, so Rothenstein.