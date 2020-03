„Der Norden kauft ein“, so lautet der Slogan des Ostseeparks. In dem Riesen-Fachmarktzentrum an der B 76 kaufen Menschen aus dem Kreis Plön und dem gesamten Kieler Umland ein - normalerweise. Doch in Zeiten von Corona könnte der Ostseepark zur Geisterstadt werden. Läden schließen.