Eigentlich darf im gesperrten Schwentinentaler Wildpark kaum noch was gehen. Trotzdem zog es viele Familien am Wochenende auf den teilweise noch geöffneten Spielplatz. Es wurden so viele, dass die Polizei einschreiten musste. Sollte das noch mal vorkommen, droht die Stadt mit Konsequenzen.