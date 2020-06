Jetzt ist der Wechsel an der Rathausspitze in Schwentinental auch offiziell vollzogen: Bürgermeister Michael Stremlau wurde in der Stadtvertretung verabschiedet, sein Nachfolger Thomas Haß vereidigt. Auch dessen Stellvertreter musste nach der Fraktionsspaltung bei den Grünen neu gewählt werden.