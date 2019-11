„Ich möchte so gerne etwas verändern“, sagt der 56-jährige Kay Stade. Ein Privatier mit Führungserfahrung will Bürgermeister in Schwentinental werden. Gewählt wird am 8. März 2020. Die nötige Liste mit 115 Unterstützer-Unterschriften hat er schon im Rathaus abgegeben.