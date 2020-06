Die Zeit ist um: Nach sechs Jahren Amtszeit räumt Michael Stremlau seinen Rathaus-Schreibtisch, am Donnerstag wird der Bürgermeister in der Schwentinentaler Stadtvertretung verabschiedet. Im Abschieds-Interview mit KN-online zieht der 63-Jährige Bilanz. Und schaut in die Zukunft - als Oldie-DJ.