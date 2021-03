Laboe

"Die Halle erwirtschaftet seit Jahren ein Defizit in der Gemeinde", begründete Jan Plagmann, LWG-Fraktionsvorsitzender, den Antrag seiner Fraktion. Dieses Defizit in Höhe von jährlich 500.000 Euro könne sich Laboe nicht mehr erlauben. "Deshalb muss ein gemeinsamer Weg mit den Umlandgemeinden gegangen werden."

Bürgermeister schlägt Alternative vor

Der Bürgermeister stellte daraufhin seine Alternative zu einer Teilschließung vor. Die Halle hätte nach seinem Plan weiterhin für Vereine, Schulschwimmen, Reha- und Schwimmkurse geöffnet bleiben sollen.

Für das laufende Betriebsjahr ergebe sich ein Defizit in Höhe von 440.000 Euro abzüglich einer Zuweisung vom Land als Finanzausgleich in Höhe von 47.000 Euro. Insbesondere durch Personaleinsparungen bei der Aufsicht und an der Kasse hätte man die Betriebskosten auf etwa 328.000 Euro verringern können, bei einer kompletten Schließung wäre weiterhin ein Defizit in Höhe von etwa 313.000 Euro zu erwarten. "Das ist ein Unterschied von nur 15.000 Euro", argumentierte er.

Grüne setzten sich für weitere Öffnung ein

Diese Zahlen könne man so kurzfristig nicht nachvollziehen, kritisierte Plagmann. Deshalb könne er bei diesem Vorschlag nicht mitgehen. Dass die LWG auch damit warb, mit der Schließung ein Zeichen an die Umland-Bürgermeister setzen zu wollen, konnte Marc Wenzel (Grüne) nicht nachvollziehen: "Die Gespräche für eine neue Schwimmhalle haben konstruktiv begonnen. Es ist jetzt nicht an der Zeit, Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben."

Wolfgang Jahn (CDU) befürchtet anfallende Reparaturen der Meerwasserschwimmhalle. "Die Halle ist 50 Jahre alt. Wir wissen nicht, ob größere Reparaturen auf uns zukommen, wenn wir jetzt wieder öffnen", sagte er. Marlene Bern vom Kinder- und Jugendbeirat sprach sich ebenfalls gegen den Erhalt der jetzigen Schwimmhalle bis zum Neubau aus und schlug vor, die Gemeinde könne Busse organisieren, damit Rentner und Kinder weiterhin Reha- und Schwimmkurse besuchen könnten.

SPD brachte schon einen Entwurf mit

"So toll kann eine neue Halle aussehen, es ist so einfach", sagte Thomas Eschenlauer (SPD) und präsentierte druckfrisch einen Entwurf. Es gebe Schwimmhallenkonzepte, die für kleine und finanzschwache Kommunen ausgelegt seien. Viele solcher Informationen könne man parallel recherchieren und den Umlandgemeinden bereits präsentieren, "doch ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Projekt mit voller Kraft vorangetrieben wird." Er befürchte, "wenn wir nicht irgendwann ein Signal senden, passiert weiterhin nichts". Letztlich gab auch Eschenlauer seine Stimme für eine Schließung ab.

Blick auf soziale Verantwortung

Der Bau einer neuen Schwimmhalle würde mindestens zwei Jahre dauern, brachte sich auch Michael Meggle (Grüne) ein. "Das bedeutet", betonte er, "dass in dieser Zeit keiner mehr schwimmen kann. Wir haben auch eine soziale Verantwortung."

Dieses Argument unterstrich Karl-Christian Fleischfresser (parteilos). "Wer leidet darunter? Unsere Kinder, und zwar seit einem Jahr schon wegen der Corona-Pandemie." Alle wollten, dass die Kinder weiter schwimmen lernten, die Senioren und Seniorinnen und Sportler und Sportlerinnen weiter trainieren könnten, "nur die LWG will das nicht".

Gemeindevertretung trifft endgültige Entscheidung

Die endgültige Entscheidung zur Schließung sollte am Dienstagabend in der Gemeindevertretung fallen. Hier will Bürgermeister Voß zudem Neuigkeiten zur umweltrechtlichen Bewertung der für den Schwimmhallen-Neubau infrage kommenden Grundstücke mitteilen.