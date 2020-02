Freude über Entscheidung für Laboe

Laboe

Als „konkrete Perspektive für eine zeitlich absehbare Umsetzung“ sieht Landtagsabgeordneter Werner Kalinka ( CDU) die Empfehlung der Bürgermeister der Ämter Probstei und Schrevenborn für Laboe als Standort einer neuen Schwimmhalle. Kalinka, der bei der von Bürgermeister Heiko Voß (parteilos) einberufenen Konferenz in Laboe dabei war, sagte, das Einvernehmen der kommunalen Familie sei eine gute Grundlage für die Realisierung, „auf die so viele warten.“ Nun komme es darauf an, dass die Gemeinde Laboe einen konkreten Vorschlag für den Standort mache.

Kreistag sagte bereits 1,5 Millionen Euro für Investitionen zu

Kalinka hatte sich bereits beim Neujahrsempfang der Gemeinde am 26. Januar für den Standort Laboe ausgesprochen. Das „Drei-Säulen-Modell“ aus Schul- und Vereinsschwimmen, Gesundheit und Rehabilitation, Nutzung durch Bürger und touristische Gäste sei eine vernünftige Grundlage. Der CDU-Politiker erinnert daran, dass per Kreistagsbeschluss bereits eine Zusage in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für die Investitionskosten vorliege.

Zudem werde man sich natürlich bemühen, weitere Zuwendungen von Land und Bund einzuwerben, sobald konkrete Planungen vorlägen. Wichtig sei die Aussage der Gemeinde Laboe, sich als Standortgemeinde mit 200.000 Euro an den laufenden Kosten zu beteiligen. Kalinka verweist auch auf die anstehende Reform des Finanzausgleichsgesetzes, wodurch Gemeinden mit einer Schwimmhalle mit jährlich rund 47.000 Euro extra unterstützt werden sollen.

Schönberg steht voll hinter der Entscheidung

Wie berichtet, hatte auch die Gemeinde Schönberg sich bereit erklärt, als Standort für ein Hallenbad zur Verfügung zu stehen, vor allem im Hinblick auf den Schulstandort Schönberg. Dazu hatte es in der Gemeinde eine Umfrage gegeben, in der sich 80 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen hatten, dass sich Schönberg an einem solidarisch getragenen Hallenbad beteiligen soll. Dieses Votum sei aber nicht an den Standort Schönberg geknüpft gewesen, betonte Bürgermeister Peter Kokocinski. Für ihn ist ganz klar: Priorität hat eine Schwimmhalle in der Region. „Wenn die in Laboe gebaut wird, ist das für uns eine gute Entscheidung. Die Bedingungen für eine finanzielle Beteiligung an einem Hallenbad sind die Nutzung als Einrichtung für das Schul- und Vereinsschwimmen sowie zur Daseinsvorsorge älterer Menschen in der Region, aber auch eine gute verkehrliche Erreichbarkeit aus dem Umland“, betonte er. Dabei komme es auch nicht darauf an, ob die Kinder im Meerwasser schwimmen lernen. „Die Hauptsache ist, dass sie in der Region Schwimmen lernen können."

Turnverein und Förderverein Hallenbad loben Heiko Voß

Im Turnverein Laboe wurde die Entscheidung sehr positiv aufgenommen. „Wir sind mit unserer Schwimmsparte mit rund 300 Schwimmern auf die Sportstätte angewiesen, um allein schon unser breites Angebot aufrechterhalten zu können“, sagte Kai-Uwe Dörr. Der TVL-Vorsitzende betonte, er „sehr glücklich“, dass Laboe jetzt einen Bürgermeister habe, der das Thema Schwimmhalle in Laboe nicht nur als Wahlkampfthema benutzt habe, sondern dass jetzt um den Erhalt gekämpft werde. An welchem Standort in Laboe das neue Bad entsteht, sei aus Vereinssicht nachrangig, so Dörr.

Auch der Förderverein Hallenbad Laboe zeigte sich begeistert über die Weichenstellung. „Vor allem die Rückkehr zu einem sachlichen und konstruktiven Umgang miteinander gibt uns Hoffnung. Wir begrüßen, dass es unserem Bürgermeister Heiko Voss gelungen ist, Bewegung in die seit Jahren stagnierenden Gespräche zu bringen“, teilte der Vorstand mit. Der Verein wünsche sich eine breite Bürgerbeteiligung, um die Belange aller Nutzergruppen zu berücksichtigen. Mit einem Impulsvortrag „Ideen für eine Schwimmhalle aus Architektensicht“ will der Verein in seiner Jahresversammlung am 27. März einen Beitrag dazu leisten.

