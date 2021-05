Nachdem die Laboer Gemeindevertretung im März beschlossen hatte, ihre Schwimmhalle aus Kostengründen nicht wieder zu öffnen, wächst die Ungeduld - nicht nur im Umland. Am Montagabend setzten CDU, LWG und SPD in einer emotionalen Sitzung durch, dass die Standortsuche in Laboe ausgeweitet wird.