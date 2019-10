Preetz

Am 19. März sei das Mädchen im Nichtschwimmerbecken plötzlich untergegangen, berichtete Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Nachfrage. Zu dem Zeitpunkt habe sich laut Zeugenaussagen ein Schwimmmeister in der Nähe und ein weiterer am Sprungturm aufgehalten.

Das Kind sei ins Krankenhaus gebracht worden, hatte die P...