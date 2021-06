Heikendorf

Lufttemperatur: 17, 7 Grad. Wassertemperatur: 18,2 Grad. „Wir hatten das schon wärmer“, bemerkten die Mitglieder vom Förderverein der Seebadeanstalt und wickelten gut gelaunt Bademäntel, Schlafanzüge und Nachthemden enger um den Körper. Nach dem Motto „Ausgeschlafen in die Saison“ stiegen sie zum ersten Mal in Kostümen in die Fluten der Kieler Förde. Bereits vor über 100 Jahren zog die Seebadeanstalt Badefreudige an – zum Anbaden ging jahrzehntelang der Bürgermeister im Anzug ins Wasser.

Diese Tradition wird nun im Kostüm für alle fortgesetzt, erzählt Vereinsvorsitzende Christiane Losse. Für Bürgermeister Tade Peetz fehlten rund neun Grad für seine Wohlfühl-Badewannen-Temperatur von 27 Grad. Er sah lieber zu. Vielleicht springt er bis zum Saisonende Anfang September doch noch mal ins Wasser.