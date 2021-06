Die Mitglieder vom Förderverein der Seebadeanstalt in Heikendorf sind mit ihren Saisonvorbereitungen in den letzten Zügen. Zum Anbaden am 12. Juni um 13 Uhr erwartet der Verein kostümierte Schwimmer, die sich in die Fluten stürzen. Während der Saison soll es auch Kultur auf der Ostsee geben.